Свободным от коронавируса в России остался только один регион

В Республике Алтай не выявили ни одного зараженного коронавирусом. Это последний регион в России, свободный от инфекции.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на оперштаб, с середины марта на Алтае действует режим повышенной готовности. Местные медики не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, которая уже распространилась по всем остальным российским регионам. 5 апреля власти Республики Алтай приостановили авиасообщение с Москвой.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах», — приводит издание текст сообщения оперштаба.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с распространением нового вируса из Китая. В России приняли все необходимые меры безопасности. Власти большинства регионов РФ ввели режим жесткой самоизоляции и запретили людям без уважительной причины выходить на улицу.

Чтобы сдержать распространение инфекции, президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Количество зараженных в РФ пока продолжает расти. За минувшие сутки медики выявили 3388 случаев. От COVID-19 умерли 198 инфицированных.