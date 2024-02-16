Общество 16 февраля 2024, 15:47 Свободный доступ на плац Екатерининского дворца откроют в выходные в Царском селе

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Государственный музей-заповедник «Царское Село» сделает свободным посещение парадного плаца Екатерининского дворца в предстоящие выходные. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как сообщил RT, вход для посетителей через Золотые ворота будет открыт 18 и 23, 24 и 25 февраля с 17:00 до 20:00.

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Отмечается, что ранее музею «Царское Село» передали точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца.