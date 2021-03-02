У россиян появилось больше «свободных денег»

В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко возрос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем прошлого года. У этого показателя отмечен максимальный рост за историю наблюдений.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Индекс «свободных денег» (ИСД) показывает динамику превышения доходов над расходами.

Но, по мнению экспертов, рекордное увеличение «свободных денег» у россиян связано вовсе не с улучшением благосостояния. «Лишние» суммы в бюджетах у людей образовались из-за того, что в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции россияне предпочитают формировать личные резервы, а не тратить.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования. Она направлена на поддержку предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. На программу выделено 7,7 миллиарда рублей. В ней смогут принять участие как маленькие, так и крупные компании гостиничного, ресторанного бизнеса, а также работающие в сфере туризма, культуры, развлечений.