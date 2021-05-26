Свободные от ковида зоны предложили создать в московских ресторанах

В столичных ресторанах могут появиться свободные от ковида зоны, где будут отдыхать привитые посетители. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся. <...> Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — обратился столичный градоначальник к предпринимателям на встрече в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ. Собянин подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса Москва потеряла половину туристов, что негативно сказалось на сфере услуг, торговле и работе общепита.

Бизнесмены попросили московского мэра сначала проводить профилактику и предупреждать, а уже потом штрафовать за нарушение ковидных ограничений. Собянин пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Москва с марта прошлого года стала эпицентром пандемии коронавируса в России. За год с небольшим в столице выявили 1 164 017 случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 19 826 человек. Ежесуточный прирост заболевших пока держится на уровне двух тысяч.