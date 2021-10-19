Свободные койки для ковидных пациентов закончились в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в регионе закончились свободные койки для пациентов с коронавирусом. Заняты все 1854 койки, которые предназначены для заболевших. Об этом Клычков сообщил в ходе прямого эфира в Instagram.

«1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», — сказал он.

Клычков отметил, что власти прилагают усилия, чтобы решить вопрос с коечным фондом. При этом число новых заболевших продолжает расти. Сейчас коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,15. За последние сутки в Орловской области зафиксировали 241 случай заболевания, еще 96 человек выздоровели. Всего в регионе на ИВЛ находятся 86 человек.

Клычков отметил, что во время заседания регионального оперштаба был принят ряд важных решений, чтобы остановить распространение инфекции. Для отдельных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию — речь идет о работниках социальной сферы и сферы услуг, а также о государственных и муниципальных служащих. Они должны сделать первую прививку до 15 ноября, а вторую — до 7 декабря.

Кроме того, с 1 по 14 ноября все образовательные учреждения региона уйдут на каникулы. При этом ограничений по детским садам пока нет, родители сами решают, пускать ли туда своего ребенка. Однако все массовые мероприятия запрещаются — ограничение не касается только тех, которые требуют от участников обязательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.