  • Свободное помещение выставили на торги в Серпухове. Бюджет муниципалитета пополнился на 20 миллионов

    12 сентября 2019, 14:10

    Евгения Остапенко, Екатерина Филимонова

    Бюджет городского округа Серпухов пополнился на сумму более 20 миллионов рублей. Денежных средств стало больше благодаря электронному аукциону.
    Свободное помещение выставили на торги в Серпухове. Бюджет муниципалитета пополнился на 20 миллионов

    На аукцион выставили нежилое помещение площадью 121,3 квадратных метра на первом этаже административного здания. Боролись за него девять претендентов. В результате итоговая цена за площадку превысила начальную в четыре раза. С победителем уже заключили договор купли-продажи.

    «Реализация муниципального имущества является одним из источников доходов муниципального бюджета, что способствует выполнению социально-экономических задач и развитию муниципальных образований», — рассказала председатель Комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

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    Электронный аукцион по приватизации муниципального имущества провели на площадке «РТС-тендер». Организаторы — Комитет по конкурентной политике Московской области и «Региональный центр торгов».