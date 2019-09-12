Свободное помещение выставили на торги в Серпухове. Бюджет муниципалитета пополнился на 20 миллионов
На аукцион выставили нежилое помещение площадью 121,3 квадратных метра на первом этаже административного здания. Боролись за него девять претендентов. В результате итоговая цена за площадку превысила начальную в четыре раза. С победителем уже заключили договор купли-продажи.
«Реализация муниципального имущества является одним из источников доходов муниципального бюджета, что способствует выполнению социально-экономических задач и развитию муниципальных образований», — рассказала председатель Комитета по конкурентной политике Елена Волкова.
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Электронный аукцион по приватизации муниципального имущества провели на площадке «РТС-тендер». Организаторы — Комитет по конкурентной политике Московской области и «Региональный центр торгов».