Свободное помещение выставили на торги в Серпухове. Бюджет муниципалитета пополнился на 20 миллионов

Бюджет городского округа Серпухов пополнился на сумму более 20 миллионов рублей. Денежных средств стало больше благодаря электронному аукциону.

На аукцион выставили нежилое помещение площадью 121,3 квадратных метра на первом этаже административного здания. Боролись за него девять претендентов. В результате итоговая цена за площадку превысила начальную в четыре раза. С победителем уже заключили договор купли-продажи.

«Реализация муниципального имущества является одним из источников доходов муниципального бюджета, что способствует выполнению социально-экономических задач и развитию муниципальных образований», — рассказала председатель Комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

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Электронный аукцион по приватизации муниципального имущества провели на площадке «РТС-тендер». Организаторы — Комитет по конкурентной политике Московской области и «Региональный центр торгов».