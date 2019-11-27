Свободная вакансия. Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности

Данные о свободных должностях в отечественных компаниях были представлены в информации Росстата. Этот показатель официально называется «численность требуемых работников на вакантные рабочие места». Возросший спрос на сотрудников фиксируют также и сервисы по поиску работы HeadHunter и «Работа.ру».

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Наибольшее число свободных рабочих мест, а именно 170 тысяч, зафиксировано в Москве, в Московской области количество вакансий равно 79 тысячам, на Санкт-Петербург приходится 69 тысяч вакантных мест.

По словам специалистов, с одной стороны нехватка сотрудников в компаниях связана с сокращением экономически активного населения, с другой — с развитием новых проектов.

При этом, как полагают эксперты, такой спрос на кадры может дать толчок стимуляции роста зарплат россиян.