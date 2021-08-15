«Свободна!» Врач-травматолог в Зеленограде с истерикой выставил девочку с гипсом за дверь

Врач-травматолог детской поликлиники № 105 в Зеленограде отказался осмотреть девочку с гипсом, заявив, что это вторичный случай, и отправил ее записываться на повторный прием в другой день. В распоряжении «360» появилось видео с истерикой врача.

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Врач сказал, что повторный прием по выходным не осуществляется. Женщина, которая привела девочку с гипсом на прием, возмутилась такому отношению. Она напомнила травматологу о клятве Гиппократа, но тот заявил, что без талона не будет проводить осмотр.

«Я буду принимать только первичных неотложных пациентов», — отрезал врач.

Потом врач отвел женщину к закрытому кабинету вторичной помощи, громко ударил по табличке и отказался дальше разговаривать.

«Свободна!» — крикнул он, возвращаясь в свой кабинет.

Знакомый женщины, которая сняла видео, рассказал, что это произошло в субботу, около 18:00. У ребенка несколько дней назад случился перелом, и ей сделали гипс, но он начал болтаться.

«Женщина работала до 17:00, а после пришла в поликлинику, чтобы обратиться. А так как уже суббота и нет никого, там один только врач-травматолог, там же травмпункт. Вот она очереди дождалась своей, а он вот так повел себя. Я, говорит, домой уйду, и все», — сказал ее знакомый.

Гипс девочке наложили в том же кабинете. Но когда они вернулись туда, то их отправили в другой кабинет по записи. Женщине и ребенку впоследствии пришлось уйти.