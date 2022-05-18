Сайт «Авито» создавался 15 лет назад как доска объявлений. В 2022 году в этой категории он сайтом № 1 в мире. Коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров на Российском интернет-форуме в Подмосковье рассказал «360», как компания помогает простым людям и бизнесу в современных экономических условиях.

По словам Макарова, компания прошла большой путь к полноценной платформе для коммерции — «более сложному, разному, интересному бизнесу». Сейчас на «Авито» пять бизнес-сегментов: «Авито.Товары», «Авито.Авто», «Авито.Недвижимость». «Авито.Работа», «Авито.Услуги».

Помощь людям

Игорь Макаров отметил, что с помощью «Авито» можно приобретать нужные товары, даже если доход падает.

«Можно отдать то, что тебе не нужно, и получить взамен то, что нужно. Это очень здоровый обмен», — считает он.

«Авито.Товары» — самый популярный из пяти бизнес-сегментов платформы. Запускаются новые продукты, которые делают процесс покупки более надежным и простым.

«Мы запустили „Авито.Доставку“, и количество товаров, которые мы продаем с доставкой, выросло за год в семь раз. Сейчас количество заказов — десятки тысяч в день. Это удобно и покупателям, и продавцам», — сообщил Макаров.

По его словам, пользователи, которые приходят в «Товары», в половине случаев начинают использовать и другие услуги платформы.

«У нас есть мечта, она же цель: чтобы через несколько лет каждый пользовался „Авито“ хотя бы раз в месяц. Это не формальная идея. Мы создаем бизнесы, которые помогут нашим пользователям оставаться внутри „Авито“. Задачи большие, амбиции интересные, это поможет стране связать спрос и предложение», — рассказал коммерческий директор компании.

Помощь бизнесу

«Мы для малого и среднего бизнеса являемся готовой инфраструктурой, куда можно прийти и заменить канал продаж, который, возможно, исчез, на существующую надежную платформу. Задача сейчас — сохранить бизнес. Чтобы наши коллеги, которые сталкиваются с трудностями или хотят расти, могли воспользоваться нашей платформой, сохранить и преумножить его», — поделился Игорь Макаров.

По его словам, среди предпринимателей есть две группы клиентов «Авито»: малый и средний бизнес и «большие» клиенты. Первые могут легко прийти на платформу и начать работать — разобраться можно даже без помощи менеджера. Именно в этой категории сейчас прирост аудитории максимальный.

Если компания растет или нужны специфические услуги, есть отдел продаж в Петербурге, где сотни менеджеров помогают крупным клиентам в решении сложных вопросов. Таких клиентов менее 10%.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, «Авито» выбирают свыше 60% представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы сейчас предлагаем новые продукты, которые могут быть особенно востребованы малым и средним бизнесом. Мы знаем, что многие каналы продвижения товаров и услуг исчезли и наша площадка становится инфраструктурой страны для малого и среднего бизнеса», — поделился Макаров.

За месяц, с марта по апрель 2022 года, количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%.

Помощь экологии и волонтерам

Используя свою массовость, «Авито» ставит перед собой такие глобальные задачи, как охрана окружающей среды и переход к разумному потреблению. По словам Макарова, платформа уже влияет на экологию: если бы в 2021 году все ее пользователи выбросили вещи, которые смогли продать на «Авито», пришлось бы создать еще 23 мусорных полигона. А если бы решили купить новые, пришлось бы посадить леса площадью с Карелию для нейтрализации выхлопов от производства.

«У нас сейчас можно сдать вещи, которые не носят, и они пойдут в фонд „Добрые вещи“, или будут переработаны, или проданы. Стараемся, чтобы люди не тратили время на то, чтобы покупать ненужные вещи и потом их выбрасывать. События последних месяцев немного притормозили эту тему, но мы видим, что в больших городах вполне готовы к разумному потреблению. Люди об этом действительно думают», — заметил Макаров.

Еще одно социальное направление работы «Авито» — помощь в поиске пропавших людей. Недавно партнером площадки стал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Теперь на нашей платформе появится раздел, где можно помогать искать пропавших людей — оборудованием, экипировкой и чем только сможем», — пояснил коммерческий директор «Авито».