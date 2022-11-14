Эксклюзив 14 ноября 2022, 17:38 «Связи с ними нет». Супруга задержанного в Египте моряка рассказала о ситуации Жена задержанного в Египте моряка заявила, что к супругу не пускают российского консула

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В начале ноября в Египте задержали турецкое судно Soya, на борту которого находились пять россиян и три гражданина Болгарии. Власти страны задержали моряков. Супруга члена экипажа Алексея Погребняка рассказала «360», что родственники не могут выйти с ними на связь.

«Связи с ними нет. Мы обратились в профсоюз моряков. Никакой информации — ни о местонахождении, ни в каком состоянии их содержат, ни об их здоровье, ни о предъявленных обвинениях — мы не знаем ничего», — рассказала Оксана Погребняк.

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По словам женщины, консул к задержанным попасть не смог, а экипаж до сих пор не выходит на связь. По словам Оксаны Погребняк, власти Египта не дают разрешение на встречу россиян с представителем консульства.

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«Мы не в курсе, что происходит, и не можем на сегодняшний день добиться какой-то информации. Мы уже от безысходности не знаем, что нам делать», — отметила собеседница «360». Она добавила, что родственники россиян пока не решили вопрос с адвокатами для задержанных — для начала нужно, чтобы с ними встретились представители российского диппредставительства.

Турецкое судно Soya арестовали 4 ноября. Египетские власти задержали экипаж за транспортировку опиоидного синтетического вещества, которое запрещено в этой стране. Сами моряки заявили, что не знали, что баллонах. В генконсульстве РФ подтвердили арест членов экипажа. Над ситуацией работают совместно с российским посольством в Египте.