Общество 25 ноября 2022, 11:37 Связанных с выдачей фиктивных справок сотрудников уволили из университета «Синергия» «Синергия» совместно с полицией завершила проверку по делу о взятках за зачисление в вуз РИА «Новости»

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Университет «Синергия» уволил девять сотрудников, которые были связаны с выдачей подложных справок об обучении. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В результате проверки уволены девять сотрудников университета», — отметили в пресс-службе.

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Экс-членов приемной комиссии университета Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина задержала полиция. По информации университета, с ними сразу же расторгли трудовой договор.

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В отношении бывших сотрудников возбудили уголовные дела о мошенничестве. Задержанные дали признательные показания. Еще шесть сотрудников вуза помогали подозреваемым. Они также попали в число уволенных.

В вузе напомнили, что злоумышленников помог найти пост в соцсетях. В нем студент хвастался, что поступил в «Синергию» уже после прекращения набора.

В ходе проверки также выявили выдачу фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в университет из других учебных заведений.

Ранее новый эпизод появился в уголовном деле о незаконном зачислении абитуриентов в столичный вуз.