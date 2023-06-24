Общество 24 июня 2023, 16:35 Связанные с Пригожиным СМИ заблокировали в России Провайдеры заблокировали сайты СМИ, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным РИА «Новости»

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В России заблокировали СМИ, связанные с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ранее против него возбудили уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

Под блокировку попали «Народные новости», РИА «ФАН», «Политика Сегодня», «Политэксперт», «Экономика сегодня» и другие издания, которые входят в медиа-группу «Патриот».

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При попытке перейти на сайты изданий происходит долгая загрузка, после чего соединение прекращается.

ФСБ России завела уголовное дело против Пригожина после призывов к вооруженному мятежу. С обращением к гражданам выступил президент Владимир Путин, назвавший ситуацию вокруг «Вагнера» ударом в спину для страны и предательством.

Также Роскомнадзор заблокировал сообщества ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что правоохранители заблокировали вход в элитный поселок «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге, в котором предположительно проживал Пригожин.