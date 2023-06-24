24 июня 2023, 16:35
Связанные с Пригожиным СМИ заблокировали в России
Провайдеры заблокировали сайты СМИ, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
В России заблокировали СМИ, связанные с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ранее против него возбудили уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.
Под блокировку попали «Народные новости», РИА «ФАН», «Политика Сегодня», «Политэксперт», «Экономика сегодня» и другие издания, которые входят в медиа-группу «Патриот».
Реклама
При попытке перейти на сайты изданий происходит долгая загрузка, после чего соединение прекращается.
ФСБ России завела уголовное дело против Пригожина после призывов к вооруженному мятежу. С обращением к гражданам выступил президент Владимир Путин, назвавший ситуацию вокруг «Вагнера» ударом в спину для страны и предательством.
Также Роскомнадзор заблокировал сообщества ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что правоохранители заблокировали вход в элитный поселок «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге, в котором предположительно проживал Пригожин.
Журналистика
Реклама
Реклама