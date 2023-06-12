Общество

12 июня 2023, 02:01

Связь заработала в трех населенных пунктах Херсонщины

Минцифры: в трех населенных пунктах Херсонской области восстановлена связь

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Минцифры Херсонской области сообщило, что в трех населенных пунктах региона заработала связь после ЧП на Каховской ГЭС. Это Голая Пристань, Старая и Новая Збурьевка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Связь была нарушена после наводнения при разрушении дамбы.

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«Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области вместе со специалистами сотовых операторов „+7 Телеком“ и „Мир Телеком“ сегодня, 11 июня, восстановили связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечено, что специалисты вместе с сотовыми операторами налаживают связь даже там, где стабильного электричества нет.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что спасательная операция в регионе переходит в гуманитарную. Уровень воды после разрушения дамбы в Каховской АЭС продолжает снижаться.

Херсонская область

Разрушение Каховской ГЭС

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