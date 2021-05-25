Связь 5G опробуют в московском метро

В московском метро будет работать 5G. Городские власти запустили проект по проникновению пятого поколения мобильной связи в систему подземки. Об этом на пленарной сессии Форума умных городов заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект», — приводит «Интерфакс» слова столичного градоначальника.

Собянин подчеркнул, что новую технологию в Москве сейчас тестируют в нескольких зонах, среди которых Тверская улица, ВДНХ, Воробьевы горы и парк Горького.

Некоторые россияне испытывают страх перед сетями пятого поколения, считая их вредными, и устраивают пикеты против установки вышек с современным оборудованием. Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов заявил, что так происходит из-за незнания принципов работы 5G.