Общество 26 июня 2023, 11:26 Святые мощи из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу СВР: Украина договорилась с ЮНЕСКО о передаче мощей из Киево-Печерской лавры Телеканал «360»

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Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе в Европу из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ, написало РИА «Новости».

По данным СВР, мощи и другие ценности из Киево-Печерской лавры передадут музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана. Церковные реликвии переместят под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». Имущество уже описали, а деньги на транспортировку выделили, указали в Службе внешней разведки.

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«До главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия доведено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности „до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло“», — отметили в СВР.

В службе пришли к выводу, что возвращение христианских ценностей не входит в планы Запада и подвластного ему киевского режима. Договоренности Украины и ЮНЕСКО в СВР назвали «покушением еретиков на Киево-Печерскую лавру». По мнению сотрудников Службы внешней разведки, эта ситуация стала продолжением истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, которые впоследствии выставили в Лувре.

Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, отметили в СВР. Это означает, что решимость страны довести спецоперацию до конца становится только тверже, заключили в службе.

Ранее украинские власти решили открыть музей гетмана Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что это поможет «сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа».