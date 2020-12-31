Святейший Патриарх Кирилл назвал COVID-19 уроком всем. Видео
Предстоятель подчеркнул, что в годину испытаний религиозное чувство верующих возрастает, и распространение инфекции многих приблизило к богу.
«И сегодня для многих наших соотечественников наступил момент истины, когда перед лицом смертельной опасности есть возможность почувствовать на себе силу Божественного присутствия», — сказал патриарх.
Он отметил, что великая милость, которую получает человек в ответ на молитвы, является доказательством бытия божия, и укрепляющим веру фактором в тот момент, когда мы все осознаем свою ограниченность и неспособность управлять ходом событий.
«А всплеск православной веры, огромный рост религиозности во время Великой Отечественной войны — ведь и он происходил именно в том пространстве, в котором человек осознает свою уязвимость, неспособность спастись от беды», — подчеркнул патриарх.
Он призвал верующих поблагодарить бога за все радости и скорби уходящего года, и испросить защиты от страшного врага.
«Помолимся Господу и о том, чтобы трудности, через которые проходит наш народ, да и весь род человеческий, не приводили к утрате веры, к разочарованию, к пессимизму, но чтобы все, что сегодня с нами происходит, помогло нам возрастать в вере и в осознании того, что Бог есть Господин истории», — заключил Московский патриарх.