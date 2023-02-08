Общество 08 февраля 2023, 16:05 Священнослужители Англиканской церкви попросили сделать бога гендерно-нейтральным The Guardian: церковь Англии обсудит гендерно-нейтральные термины для обращения к богу Unsplash

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Англиканская церковь создаст комиссию, которая решит, можно ли обращаться к богу в мужском роде или подбирать гендерно-нейтральные слова. Многие священнослужители уже перешли на «они», читая проповедь, рассказала газета The Guardian.

Вопрос о том, обращаться к богу как к мужчине, женщине или без привязки к полу, обсуждали в течение нескольких лет. Священники попросили разрешения использовать гендерно-нейтральные термины, хотя многие уже так делают. Однако официальное разрешение на изменение литургических положений, формулировки и количества разрешенных форм отпущения грехов должен дать синод.

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Епископ Личфилда и заместитель председателя литургической комиссии Майкл Ипгрейв заявил, что этим вопросом занимались две комиссии, весной создадут новую и выйдут, как он сказал, на новый уровень. Однако он не стал уточнять, какие именно варианты рассмотрят и чем заменят молитву «Отче наш», которую Иисус велел своим последователям произносить вместе из поколения в поколение.

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Ранее в Лондоне поставили спектакль о Жанне д’Арк, к которой обратились как к «они», а в одной из британских школ ввели гендерно-нейтральную форму.