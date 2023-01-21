21 января 2023, 18:55
Священников РПЦ призвали провести «мобилизацию прихожан» ради помощи военным
Патриарх Кирилл призвал православных россиян оказать посильную помощь военным
Приходы Русской православной церкви должны организовать работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Для этого нужно провести сборы продуктов питания и вещей среди прихожан. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Текст его заявления опубликован на сайте РПЦ.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что в задачи священников сегодня входит духовная и материальная поддержка военнослужащих.
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«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — заявил патриарх.
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Он призвал священников собирать деньги, отправлять посылки, ехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы лично поддержать военных.
«Мы должны быть впереди всех, потому что мы за Родину, за народ свой. И сегодня я обращаюсь не только к присутствующему здесь духовенству — я хотел бы обратить слова ко всей Церкви, ко всем нашим священнослужителям», — подчеркнул патриарх.
Он добавил, что наступило время, когда священники должны оказаться рядом с теми, кто ценой жизни защищает православных жителей Донбасса.
В своей проповеди после литургии в день Крещения патриарх Московский и всея Руси заявил о серьезной угрозе, которая нависла над современным миром. Он пояснил, что речь идет о группе людей, желающих добиться поражения России, без которой миру придет конец.
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Патриарх Кирилл
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