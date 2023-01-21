Общество 21 января 2023, 18:55 Священников РПЦ призвали провести «мобилизацию прихожан» ради помощи военным Патриарх Кирилл призвал православных россиян оказать посильную помощь военным РИА «Новости»

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Приходы Русской православной церкви должны организовать работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Для этого нужно провести сборы продуктов питания и вещей среди прихожан. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Текст его заявления опубликован на сайте РПЦ.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что в задачи священников сегодня входит духовная и материальная поддержка военнослужащих.

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«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — заявил патриарх.

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Он призвал священников собирать деньги, отправлять посылки, ехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы лично поддержать военных.

«Мы должны быть впереди всех, потому что мы за Родину, за народ свой. И сегодня я обращаюсь не только к присутствующему здесь духовенству — я хотел бы обратить слова ко всей Церкви, ко всем нашим священнослужителям», — подчеркнул патриарх.

Он добавил, что наступило время, когда священники должны оказаться рядом с теми, кто ценой жизни защищает православных жителей Донбасса.

В своей проповеди после литургии в день Крещения патриарх Московский и всея Руси заявил о серьезной угрозе, которая нависла над современным миром. Он пояснил, что речь идет о группе людей, желающих добиться поражения России, без которой миру придет конец.