Священники сожгли храм XIX века в Нижегородской области

Православные священники сожгли Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Нижегородской области. Храм возвели в 1854 году по старинной методике без использования гвоздей. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

В Лысковской епархии изданию «Подъем» заявили, что священники действовали по правилам.

По словам собеседника издания, здание давно пришло в аварийное состояние. Денег на восстановление не было, поэтому приняли решение уничтожить здание давним способом: выжечь огнем.

«По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению как самому действенному способу, чтобы они не попирались. Мы сжигаем даже святые тайны причастия: тело и кровь христову, если они упадут на пол», — заявил пресс-секретарь Лысковской Епархии Роман Киянов.

Он отметил, что жители села Окишино, где стояла церковь собрались на народный сход. Там они решили, что старое здание надо снести, а на его месте построить новую церковь. Видео с горящим храмом появилось в социальных сетях, где пользователи осудили решение избавиться от здания подобным способом.

По данным сайта Нижегородской митрополии, храм закрыт с 1935 года. Все это время прихожане туда не заходили. В последние годы купол здания рухнул, а сама церковь пришла в аварийное состояние.