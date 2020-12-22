Священники вместе с приставами попытались попасть в монастырь, где заперся экс-схиигумен Сергий

Советник главы Екатеринбургской епархии по правовым вопросам протоиерей Виктор Явич приехал вместе с судебными приставами в Среднеуральский женский монастырь для проведения строительно-технической экспертизы. Туда никого не пустили.

В Сети появилось видео, на котором люди выстроились в живое заграждение перед воротами монастыря. Приставы в форме и касках с закрытыми лицами. Бывший схиигумен Сергий (Романов), который заперся в обители, к делегатам так и не вышел.

Как пишет портал 66.ru, представители монастыря обвиняют епархию в провокации. В пресс-службе управления ФССП по Свердловской области пояснили, что приставы выезжают по постановлению суда. 18 декабря Арбитражный суд решил, что в Среднеуральском женском монастыре нужно провести экспертизу.

Сергия Романова отлучили от церкви за призывы не верить в опасность пандемии коронавируса. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации. Бывший монах не собирается уходить из монастыря. Вместе с ним там живут более 150 насельниц.