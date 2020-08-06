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    06 августа 2020, 14:04

    Священники Курганской области помолились о дожде

    Мария Шагиахметова

    В Половинском районе Курганской области священники провели молебен о даровании дождя. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.
    Священники Курганской области помолились о дожде

    «Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района», — сказали в епархии. Церковнослужители собрались недалеко от маленького храма в селе Половинное. После этого с иконами выехали на рапсовое поле, где и прошел молебен.

    По словам отца Константина, просить Бога о дожде в дореволюционные времена было принято. Священники после Пасхи «обходили крестным ходом поля, чтобы год был урожайным». Также священнослужитель отметил, что «Господь слышит молитвы людей и дарует дождь».

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