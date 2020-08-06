Священники Курганской области помолились о дожде

«Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района», — сказали в епархии. Церковнослужители собрались недалеко от маленького храма в селе Половинное. После этого с иконами выехали на рапсовое поле, где и прошел молебен.

По словам отца Константина, просить Бога о дожде в дореволюционные времена было принято. Священники после Пасхи «обходили крестным ходом поля, чтобы год был урожайным». Также священнослужитель отметил, что «Господь слышит молитвы людей и дарует дождь».

Ранее священник Николай Бабкин рассказал «360», как провести Успенский пост и подготовиться к нему. Это один из самых коротких постов, он продлится с 14 по 27 августа.