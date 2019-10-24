  • Священники Челябинска выступили против Хэллоуина из-за Джокера

    24 октября 2019, 21:54

    Нина Петлинова

    Священнослужители из Челябинска обратились к жителям города с просьбой уберечь школьников от празднования Хэллоуина. Причиной этому стал выход фильма «Джокер», который появился в прокате в начале этого месяца. Предостережение Челябинской епархии опубликовано на сайте региональной Митрополии.
    Священники Челябинска выступили против Хэллоуина из-за Джокера

    «В американской культуре, во многом сформированной под влиянием голливудского кинематографа, фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества», — сказано в сообщении.

    Священнослужители переживают, что молодые люди решат отпраздновать Хэллоуин в костюмах Джокера. По их мнению, этот поступок выражает протест и разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности».

    Миссионерский отдел Челябинской Епархии пояснил, что не первый год выступает с просьбой прекратить праздновать Хэллоуин, однако жители не всегда к ним прислушиваются. Сейчас, по их мнению, ситуация изменилась.

    Священнослужители уверены, что намного больше людей понимают всю опасность участия в «демонических игрищах», а также осознают, что это является в некотором роде инициацией в опасные сатанинские культы, а также «выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет».