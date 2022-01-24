Священника удивил обряд «изгнания бесов» из Ленина в Мавзолее

Изгнание бесов возможно только из живых существ, причем лишь в том случае, если человек сам изъявил такое желание. Невозможно ничего делать, если воля самого человека оказалась проигнорирована. С таким заявлением в беседе с «РИА Новости» выступил известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а сейчас настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Таким образом Вигилянский прокомментировал некие обряды, которые якобы происходили с телом Владимира Ленина в Мавзолее. Ранее «Московский комсомолец» опубликовал комментарий бывшего монаха РПЦ Сергия Романова — тот поделился, что проводил рядом с телом очищение, потому что вокруг периодически происходили странности.

«Про изгнание бесов из тел умерших или мумий — первый раз такое слышу, никогда с таким не встречался», — сказал Вигилянский, комментируя эту информацию.

Вигилянский подчеркнул, что изгнать бесов можно еще и из помещений, если окропить их святой водой. Когда очищают человека, в основе обряда лежит практически та же формулировка. При этом с кладбищ церковь злых духов не изгоняет — такой идеи в РПЦ нет.