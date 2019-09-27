  • Священника Стремского лишили опекунства над 8 детьми

    27 сентября 2019, 18:09

    Екатерина Керсипова

    Священника из Оренбурга Николая Стремского лишили опекунства над восемью детьми. Ранее его арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Священника Стремского лишили опекунства над 8 детьми

    «Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении всех восьми несовершеннолетних», — заявили в минобразования Оренбургской области.

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    Ранее пресс-служба губернатора региона отметила, что восемь опекаемых детей, как и один приемный ребенок, «взяты на полное государственное содержание». Их поместили в государственные учреждения области. Власти региона подчеркнули, что все девять детей здоровы и продолжают учиться.

    В министерстве образования уточнили, что в организациях, где разместили детей, достаточно специалистов с высоким уровнем квалификации, которые смогут помочь им при необходимости.

    Ленинский районный суд Оренбурга арестовал бывшего руководителя местной религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского до 12 ноября. Священника обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего и развратных действиях в отношении детей, а также в неисполнении своих обязанностей по их воспитанию.

    Вместе с ним задержали его приемную дочь с супругом. Их обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более лиц.