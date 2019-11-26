Священника из ЕАО заподозрили в растлении малолетних

Настоятель храма в дальневосточном селе Амурзет арестован на два месяца. Священника подозревают в растлении малолетних. Его задержали 24 ноября.

Решение в отношении священнослужителя принял Ленинский районный суд Еврейской автономной области, сообщили в пресс-службе Биробиджанской епархии РПЦ.

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В связи с задержанием и расследованием уголовного дела настоятеля храма святого пророка Илии иеромонаха Спиридона временно отстранили от служения.

«Иеромонах <…> освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении», — уточнили в пресс-службе.

В епархии выразили надежду, что следствие будет объективно «в установлении степени виновности подозреваемого».