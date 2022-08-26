Священник заявил об «огромном» запросе на изгнание бесов в России

Спрос на изгнание бесов среди российских верующих «огромный», заявил директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус на радиостанции «Говорит Москва». С такой просьбой, по его оценкам, обращаются около 1% верующих.

Лоргус напомнил, что начало такой церковной практики было положено в Евангелии, она «была, есть и будет». В современной церкви бесов изгоняют через молебны, а также в частном порядке священниками или монахами с «особым даром», и до сих пор обряд не был регламентирован.

«К сожалению, очень много шарлатанов, которые под видом изгнания бесов занимаются обманом людей. Запрос у людей огромный, за изгнанием бесов приходят очень много, примерно 1% от верующего населения, и он всегда есть», — признался священник.

Говоря о проекте документа РПЦ, который должен регламентировать этот обряд, Андрей Лоргус отметил, что «церковная бюрократия» не поможет избавиться от мошенников.

«Всегда найдутся люди, которые поверят им, принесут деньги и будут даже помогать им распространять эти вещи», — уверен он.

Священник добавил, что с трудом представляет, «как это можно регламентировать».

По его словам, обряд проводится бесплатно и сейчас, в качестве платы могут рассматриваться добровольные пожертвования.