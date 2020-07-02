Священник в Louis Vuitton рассказал, что вдохновился нарядами батюшек XVIII века

«Люксовый» батюшка из Твери не один год удивляет простых россиян. Вячеслав Баскаков рассказал «360», что брал дорогие брендовые вещи в кредит и за все уже расплатился. А на необычный стиль священнослужитель вдохновили наряды православных батюшек XVIII–XIX веков.

Баскаков рассказал, что изучал историю русской православной церкви и обратил внимание на то, как красиво одевалось духовенство в XVIII–XIX веках. Как выразился священник, его «потянуло к этому», и так появился его стиль. По мнению Баскакова, сейчас духовенство не носит церковные облачения, он привел в пример своих знакомых священников, которые переодеваются в обычные костюмы для удобства.

Баскаков сравнил себя с литературным персонажем и детективом Эркюлем Пуаро, который всегда одевался с иголочки. Священник так же внимательно следит за своим стилем. По его словам, одежда во многом «организовывает жизнь». Он вспомнил, что активная критика в его сторону началась в 2017 году. Тогда он приобрел ботинки Gucci, которые повторяли дизайн обуви священников в XVIII века. Баксаков, как историк, не смог пройти мимо.

«Они (ботинки — прим. ред.) стоили дорого для меня, и я их взял в кредит», — рассказал священник. Он поделился, что даже его близкие не одобряли дорогую покупку, но Баскакову очень хотелось их приобрести. Потом произошло знакомство с брендом Louis Vuitton, когда священник купил сумку этой марки. Ее он тоже взял в кредит. Кроме этого, яркий образ священника помог ему завести новых друзей в столице.

Кроме этого, священник с вопросом обратился к тем, кто его критикует. Баксаков поинтересовался, каким священник должен быть сейчас.

«Я ставлю вопрос тем, кто критиковал меня, даже среди церковных руководителей. Какой им нужен священник? Такой, как схиигумен Сергий, который проклинает людей и может избить ногами? Или такой простой священник, а я себя таким считаю», — сказал Баксаков. По мнению священнослужителя, его особенности внешнего образа никак не противоречат исторической справедливости, потому что «так ходили священники до революции».

Ранее Баскаков прогулялся в брендовых вещах по Москве. Тогда он рассказал, что таким образом он поднимает себе настроение во время пандемии.