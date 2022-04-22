Священник Стефан Домусчи рассказал, откуда пошла традиция посещать кладбище на Пасху

Традиция ходить на кладбище на Пасху появилась в СССР как альтернатива походам в церковь, поскольку религиозность была фактически под запретом. Об этом NEWS.ru рассказал священник РПЦ Стефан Домусчи.

Сейчас же при желании посетить могилы близких родственников верующие могут после пасхальной службы.

«Главное, что не устраивает в современном подходе Церковь, — это когда идут на кладбище вместо того, чтобы идти в храм. Если „вместе“, то ничего особенного или сильно противоречащего вере [в этом нет]», — сказал священнослужитель.