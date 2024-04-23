Общество 23 апреля 2024, 11:13 Священник Савченко: запрет приносить в церковь свои свечи не считается строгим

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В церковь нельзя приходить со своими свечами из-за особенностей современной эпохи. Однако этот запрет не считается каким-то строгим, сообщил священник Русской православной церкви Николай Савченко в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это достаточно прагматичный запрет, потому что, если больше людей придут со своими свечами, то их меньше купят в храме. Но мы все-таки не должны быть настолько прагматичными в отношениях с Господом», — сказал священник.

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Савченко также отметил, что в прошлом в деревнях у крестьян не было денег, на которые они могли бы покупать свечи. Тогда люди могли сделать свечи своими руками и подарить их церкви, таким образом делая приношение.