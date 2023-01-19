Общество 19 января 2023, 11:52 Священник Савченко рассказал, почему нельзя гордиться купанием в крещенской купели Священник Савченко: возвышаться над каким-то ближним человеком — это грех

Читать 360tv в

Священник Николай Савченко в разговоре с изданием Life рассказал, почему нельзя гордиться тем, что вы искупались в крещенской купели.

Савченко отметил, что жизнь христианина — это преодоление трудностей по заповедям Божьим, а купание — одна из таковых. Показывать превосходство и гордиться тем, что вы искупались, является грехом.

Реклама

«Не следует принуждать никого к этому и гордиться, что „я окунался!“. Приписывать себе эти заслуги, возвышаясь над каким-то ближним человеком, — это грех», — сказал священник.

Реклама

Он также добавил, что многие церкви такой обычай критикуют, поскольку крещенские купание чреваты проблемами со здоровьем.

Авторы: