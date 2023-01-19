19 января 2023, 11:52
Священник Савченко рассказал, почему нельзя гордиться купанием в крещенской купели
Священник Савченко: возвышаться над каким-то ближним человеком — это грех
Священник Николай Савченко в разговоре с изданием Life рассказал, почему нельзя гордиться тем, что вы искупались в крещенской купели.
Савченко отметил, что жизнь христианина — это преодоление трудностей по заповедям Божьим, а купание — одна из таковых. Показывать превосходство и гордиться тем, что вы искупались, является грехом.
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«Не следует принуждать никого к этому и гордиться, что „я окунался!“. Приписывать себе эти заслуги, возвышаясь над каким-то ближним человеком, — это грех», — сказал священник.
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Он также добавил, что многие церкви такой обычай критикуют, поскольку крещенские купание чреваты проблемами со здоровьем.
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