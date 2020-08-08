Священник РПЦ призвал не путать религию и магию

Троице-Сергиева лавра в субботу, 8 августа, сообщила о смерти насельника монастыря, архимандрита Германа (Чеснокова). Причиной назвали осложнения, вызванные коронавирусом. Многим верующим священник был знаком как экзорциста. Он постоянно проводил така называемую «отчитку бесноватых.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил что у Русской Православной церкви нет официальной позиции по служению покойного архимандрита. При этом он отметил, что существование злых потусторонних сил религия не отрицает.

«Противодействие этим невидимым злым силам дело крайне сложное и необходимое, не поддающееся формальному и позитивному описанию», — подчеркнул иеромонах. Но, по его словам, использование духовных практик может столкнуть с праведного пути.

Он пояснил, что путать религию и магию ни в коем случае нельзя.

«Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой «Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями». Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — «да будет воля твоя, Господи». Это значит отдать себя богу, в том числе и для того, чтобы получить какую-то помощь практическую, особенно в делах здоровья, духовного здоровья, если есть какие-то проблемы», — пояснил он разницу.

Иеромонах Макарий отметил, что сегодня многие подменяют религию магией, а многие люди, которые не разбираются в этом вопросе, верят и следуют в это антихристианское болото, из которого потом выбраться просто невозможно.

Чин «исцеления одержимых нечистыми духами» Архимандрит Герман проводил на протяжении нескольких лет в Петропавловском храме, который находится рядом с Лаврой. Каждую пятницу, субботу и воскресенье он по мере сил помогал людям.