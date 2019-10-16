Священник РПЦ: Константинополь превознес «одно племя над другим»

Священник Сергей Худиев рассказал, что возвеличивание одной нации церковью недопустимо.

Речь о националистском характере действий Константинополя зашла после того, как 12 октября 2019 года в Греции Элладская православная церковь признала православную церковь Украины. По мнению многих, Грецию к этому решению принудил Константинопольский патриархат, хотя греческая церковь относится к ПЦУ неоднозначно.

19 октября состоится совместное богослужение митрополита Епифания, главы ПЦУ, и архиепископа Иеронима.

Сергей Худищев заявил, что действия Константинополя «не только не принесли никакого исцеления Украине — между Церковью и раскольниками общения как не было, так и нет — но и создали новый раскол, после того, как Московский Патриархат прервал общение с Фанаром, который сам вступил в общение с раскольниками».