  • Священник РПЦ: Константинополь превознес «одно племя над другим»

    16 октября 2019, 20:10

    Ирина Нагайникова

    Священник РПЦ обвинил Константинопольский патриархат в национализме и раскольнических действиях после признания Элладской церковью ПЦУ. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на издание «Радонеж».

    Священник Сергей Худиев рассказал, что возвеличивание одной нации церковью недопустимо.

    Речь о националистском характере действий Константинополя зашла после того, как 12 октября 2019 года в Греции Элладская православная церковь признала православную церковь Украины. По мнению многих, Грецию к этому решению принудил Константинопольский патриархат, хотя греческая церковь относится к ПЦУ неоднозначно.

    19 октября состоится совместное богослужение митрополита Епифания, главы ПЦУ, и архиепископа Иеронима.

    Сергей Худищев заявил, что действия Константинополя «не только не принесли никакого исцеления Украине — между Церковью и раскольниками общения как не было, так и нет — но и создали новый раскол, после того, как Московский Патриархат прервал общение с Фанаром, который сам вступил в общение с раскольниками».