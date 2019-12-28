Священник разъяснил решение Синода об изменении правил крещения

Настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко отметил, что в решении Синода РПЦ об изменении порядка крещения и участия в других таинствах верующих с «иностранными» именами не является революционным.

Священник заявил РИА «Новости», что изменения лишь упорядочили существующую практику.

Есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются. Одно из них — перемена имени, когда его нет в русских святцах Михаил Дудко настоятель храма святителя Иннокентия

Протоиерей подчеркнул, что речь идет о дореволюционных установлениях, которые сейчас вызывают недоумение. У людей с «иностранными» именами, например, Эдуард, появилась возможность креститься и участвовать в таинствах церкви «по паспорту».

По наблюдениям священника, для России проблема сохранения имени при крещении не актуальна. Более того, иногда люди сами просят дать им другое имя. Решение Синода имеет значения для иностранных приходов РПЦ. Сам Дудко семь лет служил в Великобритании, и сообщил, что там в свидетельствах о крещении указывали православные имена в английском варианте. Теперь эта практика соответствует норме.

Речь идет о решении Синода снять ограничения на таинства и поминовения людей, которые носят имена любых поместных православных церквей мира. Например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.