Общество 05 февраля 2024, 02:14 Священник рассказал, как отвести сглаз и порчу Протоиерей Владимир: от сглаза и порчи защитит молитва РИА «Новости»

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Сглаз и порча действительно существуют, а чтобы избавиться от них, надо прочитать молитву. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря в Москве Влади изданию «Аргументы недели».

«Да, невидимый мир зла существует. Защищает от нечистой силы, бесов и колдунов, конечно, молитва. Но, сильна молитва будет тогда, когда произносится с истинной верой из сердца, как учил Иисус», — заявил священник.

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По словам священнослужителя, читать молитву нужно каждый раз, когда на душе становится неуютно, или возникает ощущение недовольства и напряженности после разговора с кем-то. Протоирей добавил, что молитва также поможет, если близкий человек начал вести себя агрессивно или его одолели пороки.

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