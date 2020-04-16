Священник рассказал, как освятить дома пасхальные блюда

«Мы должны трижды пропеть, кто не умеет — произнести, пасхальный тропарь: „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!“», — уточнил собеседник издания.

По его словам, если у вас дома есть святая вода, то ей нужно окропить свою трапезу, произнеся: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа». Если же святой воды нет, то еду можно перекрестить.