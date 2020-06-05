Священник рассказал, как будут проходить службы после открытия храмов

«Сейчас только в маске, прямо строго. К иконам можно прислоняться лбом, не целовать. А можно воздавать почитание на расстоянии», — пояснил Першин.

По его словам, при исповеди нельзя целовать руку или крест. Сами священнослужители должны быть в маске и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Иеромонах признался, что воспринимает коронавирус как большую милость. По его мнению, пандемия для верующих — это возможность утвердиться в вере.

«Это такое призвание, возможность выйти из обычной жизни и задуматься, что на самом деле происходит», — обратил внимание он.

По данным информагентства, с шестого июня для прихожан открываются все московские храмы Русской православной церкви. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, священнослужители и прихожане обязательно должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.