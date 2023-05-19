Общество 19 мая 2023, 05:07 Священник раскрыл, как отличить молитву от заклинания в интернете Протоиерей Козлов рассказал, как отличить молитву от заклинания в интернете Freepik

Читать 360tv в

Чтобы не перепутать в интернете молитвы с заклинаниями, нужно ориентироваться на тексты, утвержденные Церковью. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

«Ища в „Яндексе“ что-то с помощью „Алисы“, можно нарваться на всякое. Человек церковный, с опытом духовной жизни — сориентируется, а другой найдет какое-нибудь заклинание, заговор — и это не будет полезно», — заявил Козлов.

Реклама

В Русской православной церкви нет молитв «об исполнении желаний», нет заговоров и приворотов, предупредил отец Максим. Все молитвы, воздействующие на другого человека вопреки его воле не являются утвержденными Церковью.

В церковных молитвах можно найти все: о сохранении посевов, от зубной боли, об изгнании мышей и тараканов. Также есть молитвы, отвечающие современным потребностям: о сдающих экзамены, о завершающих обучение.

Священник отметил, что молитву может составить любой человек, но ее обязательно нужно направить в Синодальную богослужебную комиссию на утверждение.

Русская православная церковь утвердила молитву «по случаю поиска работы». Депутат Ярослав Нилов назвал это внутренним делом Церкви. Молитва — это личное дело каждого гражданина, отметил депутат.