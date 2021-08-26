Священник прокомментировал решение актрисы Васильевой стать монахиней

Священник Андрей Постернак (отец Андрей) высказался по поводу решения советской и российской актрисы Екатерины Васильевой принять постриг. По его словам, это достойное решение, и он не считает его пиаром. Об этом написал Life.

«Что же касается поступка Васильевой, то я думаю, это ее личный выбор. Все-таки уход в монастырь связан не с какой-то личной трагедией, как это обычно преподносится, или тяжелыми переживаниями. Наоборот, это стремление к лучшему, посвятить себя Богу. Она была все-таки глубоко верующим человеком, который решил послужить Богу еще в большей степени, чем раньше. Я считаю, что она достойный человек», — сообщил отец Андрей.

Он добавил, что решение актрисы является «серьезным и ответственным». Оно вряд ли имеет какое-то отношение к пиару. Отец Андрей также напомнил, что у Васильевой сын священник. На его взгляд, Екатерина — достойный человек, который сделал такой шаг в жизни совершенно искренне и осознанно.