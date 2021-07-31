Священник призвал доверять медицине в вопросах вакцинации

Люди, которые выступают против прививок от коронавируса, слишком открыты для теорий заговора и непроверенной информации. Такое мнение в эфире телеканала RigaTV 24 высказал латвийский священник Илмарс Толстовс.

«Я думаю, что в основе лежит тот факт, что мы, в целом, очень открыты для всяких теорий заговора и непроверенных фактов. И так как я специализируюсь в фундаментальной теологии или апологетике, я много работаю в сфере отношений разума и веры. Потому что включается, так называемый, фидеизм. Когда человек отключает разум и просто верит», — заявил Толстовс.

По мнению священнослужителя, некоторые люди во имя непроверенных идей жертвуют медициной и наукой. Толстовс призвал не впадать в крайность и не думать, что науку в современном мире можно просто отбросить.

Латвия на данный момент находится внизу европейской таблицы по количеству вакцинированных. В стране поставили прививки только 35,89% населения.

Ранее в Минздраве Болгарии заявили, что неправильная организация вакцинации привела к смерти минимум 10 тысяч человек. Среди минусов медики отметили то, что вовремя не уделялось особое внимание прививкам для пожилых людей.