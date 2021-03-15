Священник предупредил, что голодание во время поста может быть опасно

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митино, священник Григорий Геронимус рассказал «Пятому каналу», что для жителей мегаполисов может быть опасно голодание во время Великого поста.

«Мы должны понимать, что этот устав писался не для нас — жителей мегаполисов, а для монахов, которые жили в монастыре и привыкли к длительному воздержанию», — приводит слова священнослужителя ИА Ura.ru.

Он предупредил, что строгое голодание может быть противопоказано кому-то по состоянию здоровья, а кому-то по жизненным обстоятельствам.

По его словам, Великий пост — это не только время воздержания от продуктов животного происхождения, но и время, когда люди должны чаще бывать в храме, делать добрые дела и стараться избавиться от греховных привычек.