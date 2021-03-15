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    15 марта 2021, 23:45

    Священник предупредил, что голодание во время поста может быть опасно

    Артур Блянихов

    Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митино, священник Григорий Геронимус рассказал «Пятому каналу», что для жителей мегаполисов может быть опасно голодание во время Великого поста.

    Священник предупредил, что голодание во время поста может быть опасно

    «Мы должны понимать, что этот устав писался не для нас — жителей мегаполисов, а для монахов, которые жили в монастыре и привыкли к длительному воздержанию», — приводит слова священнослужителя ИА Ura.ru.

    Он предупредил, что строгое голодание может быть противопоказано кому-то по состоянию здоровья, а кому-то по жизненным обстоятельствам.

    По его словам, Великий пост — это не только время воздержания от продуктов животного происхождения, но и время, когда люди должны чаще бывать в храме, делать добрые дела и стараться избавиться от греховных привычек.