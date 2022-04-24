Священник предостерег россиян от «праздника живота» на Пасху

На Пасху лучше не устраивать «праздник живота» — разговеться разумнее постепенно, начав с освещенных куличей, яиц и пасхи. Об этом РИА «Новости» рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

Он напомнил: в Слове Иоанна Златоуста на Пасху, которое в пасхальную ночь читают в храмах РПЦ, сказано: «Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все». Но это не значит, что нужно объедаться. Пасха — праздник «обильной и вкусной еды, а не обжираловки», подчеркнул протоиерей.

«Важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться», — заметил Максим Козлов.

Он посоветовал в первые дни не перебарщивать с жирной мясной пищей, чтобы не навредить здоровью.

Диетолог Дарья Русакова также посоветовала на Пасху не есть больше пары яиц за один прием пищи. В противном случае из-за большой нагрузки на печень могут обостриться панкреатит, желчекаменная болезнь.