Священник предложил решать проблемы в семье при помощи юмора

Возникшие в семейной жизни проблемы нужно решать при помощи юмора. Таким мнением с подписчиками поделился известный священник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский.

Священнослужитель посоветовал переводить все проблемы в семейно-развлекательную игру под названием «Остаться в живых». Его авторский метод основан на чувстве юмора. Во время ссоры с женой Островский советует мужчинам попросить прощения за то, что он предложил супруге выйти за него замуж.

«Есть реальный шанс, что от внезапности жена улыбнется и простит. Правда жены непредсказуемы в своих обидах — можете и умереть от насилия», — написал он в Instagram.

Аналогичным образом он советует поступать и женам. Во время бытовой ссоры им, по мнению священнослужителя, также следует извиниться на сказанное «да» во время предложения руки и сердца. Кроме того, он признался, что пользовался своим методом всего один раз.