Священник по пути на молебен спас инвалида из пожара

Настоятель храма Иоанна Богослова станицы Нехаевская Волгоградской области иерей Кирилл Щеголев спас 84-летнего инвалида из горящего дома. Пенсионер недавно перенес инсульт и не мог сам выбраться.

Пожар произошел еще 22 августа, но священник до сих пор не хотел предавать огласке свой подвиг. О случившемся рассказали прихожане, уточнили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Отец Кирилл назначил молебен в соседней станице. Когда он въезжал в станицу Тишанскую, увидел, что из одного из домов идет густой дым. Местные жители сказали, что в доме мог остаться человек. Из пожара никак не мог выбраться пенсионер-инвалид, который недавно перенес инсульт.

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Щеголев в полном церковном облачении бросился в дом, размышлять было некогда. Помещение было полно дыма. Ползком священник стал по очереди проверять комнаты. В одной из них на полу лежал хозяин и хрипел. Отец Кирилл схватил пострадавшего и на себе вытащил из дома. Позже оказалось, что в загоревшемся доме на кухне стояли два полных газовых баллона.

За спасение человека митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор наградил героя. Он вручил клирику медаль священномученика Николая Попова второй степени.