Общество 17 мая 2023, 15:20 Священник Павел Островский порекомендовал россиянам отказаться от «жизни в интернете»

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Священник Павел Островский в разговоре с «Абзацем» объяснил, почему люди, которые часами сидят в интернете, совершают смертный грех. По его словам, интернет является убийцей реальной жизни, в том числе и духовной.

«Человек не может просто так взять, бросить это все и пойти на исповедь. Потому что это связывает тебя. Ты же сидишь в этом. Ты каждый день сидишь по несколько часов в интернете. Каждый день», — добавил священнослужитель.

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Такое времяпрепровождение ворует у человека и здоровье, считает Островский. Он назвал людей, которые часами сидят в онлайне, «овощами» и «трупами».