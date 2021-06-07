Священник открыл кофейню при уральском храме и сам стал бариста

В уральском городе Заречном при Храме Покрова Божией Матери появилась кофейня. Заведение открыл священнослужитель Вячеслав Инюшкин — чтобы наладить контакт с прихожанами.

Идею кафе «Душевный разговор» одобрил митрополит Екатеринбургский, сообщил kp.ru. За барную стойку встал сам отец Вячеслав.

«Первыми стали заходить мамы с детьми. Попить кофе, купить печенье малышу. Немного отдохнуть после службы», — рассказал он.

Батюшка готовит для желающих латте и раф с ежевикой. В кофейне работает тоже в рясе, с крестом на груди. Кофе в «Душевном разговоре» можно выпить за 50 рублей и выше, а к нему купить десерт от 30 рублей. Тем, у кого нет возможности заплатить, напиток дадут бесплатно.

За два месяца до открытия кафе отец Вячеслав прошел курсы бариста, специалиста по приготовлению кофе. Местные жители отметили, что благодаря батюшке в церковь пришла молодежь.

«К нему приходят советоваться. <…> Мир современный, почему же церковь должна стоять на месте. То, что есть вот такой неформальный способ подойти к батюшке и пообщаться — сплошные плюсы. Это и доверие, и душевные разговоры», — считают в Заречном.