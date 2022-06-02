Священник Островский назвал власть тяжелейшим испытанием

Власть — огромное искушение, которое проявляется во многих сферах. К такому выводу пришел священник, блогер и настоятель храма Георгия Победоносца Павел Островский. В интервью «360» он рассказал, как пагубное влияние власти проявляется в церковной, светской и личной жизни.

Также Островский поделился и своим опытом.

«Хочу сказать по поводу власти. Это огромнейшее искушение. Я долго анализировал этот вопрос относительно самого себя. У меня вообще не было никаких шансов не повредиться от власти. Был когда-то просто Паша Островский. Ну, в Бога верил. И вдруг в один день я остановлюсь отцом Павлом. Ко мне люди руку целовать приходят, за советами идут взрослые состоявшиеся люди», — рассказал он.

Собеседник «360» отметил, что об этом нужно говорить еще в семинарии. Это подготовит будущих священников к бремени власти. Также Островский сказал, что он постоянно борется с человеческими мыслями. Кроме того, священнослужителям порой сложно отделять себя-человека от себя-носителя сана. По мнению Островского, с подобными ситуациями сталкиваются и носители светской власти.

«Абсолютно все наши чиновники повреждены властью. Независимо от того, хороший или нет. Добрый или какой-то еще. Даже патриарх Кирилл поврежден властью. Митрополиты и другие. Власть — тяжелейшее испытание. Нужно быть буквально на святым человеком, стремиться к святости, чтобы хоть как-то ей противостоять», — сказал он.

В качестве примера он привел древнюю притчу о работнике и девушке, которую поставили в соратники юноше.

«Если он будет вместе с ней работать, и не будет ее вожделеть, у него все получится. Но если его мысли будут не об общем деле, он проиграет. Так вот: эта девушка и есть власть», — рассказал Островский.

По его словам, эту притчу должны помнить не только представители церковной и светской власти, но и родители. От чрезмерного использования последней пострадало множество людей. В качестве примера Островский привел обобщенную историю абстрактной девушки, которая только вышла замуж. Ее жизнью начинает командовать мама супруга, а еще с советами и нравоучениями может влезть сестра мужа. Вот таким родственникам надо помнить, что нельзя лезть с советами в чужую семью.

Также Островский рассказал, что родители часто вмешиваются в жизнь своих взрослых детей. По его словам, в практике священнослужителей нередки случаи, когда мамы приходят и просят повлиять на их 40-летних сыновей чтобы те «одумались». Церковь давно выступает не за устои «Домостроя», а за любовь.