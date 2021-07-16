Священник обвинил лжеказаков в спаивании детей

Духовник реестрового Зауральского отдельского казачьего общества (ЗОКО) протоиерей Иоанн Юшин заявил, что в спаивании детей обвиняются представители Курганского отдельского казачьего общества (КОКО). Священнослужитель назвал их лжеказаками.

Эта информация появилась на сайте Курганской епархии. Юшин рассказал, что в СМИ появились материалы о том, что в деревне Грачево казаки напоили соседских детей.

«Хутор Грачево относится к так называемому Курганскому отдельскому казачьему обществу (КОКО) — общественной организации, незаконно присвоившей себе статус казачьей. По сути, это лжеказаки», — уточнил духовник.

Он пояснил, что представители этой организации не хотят нести государственную или другую предусмотренную законом службу. По его словам, казаки ЗОКО осуждают действия представителей КОКО. По данным священника, участники КОКО незаконно носят форму и знаки различия, а также принимают в казаки детей нагайкой и прилюдно напиваются. Духовник добавил, что священник в 2016 году отказался давать пастырское благословение собранию КОКО.

Два дня назад в соцсетях появилась информация о том, что взрослые казаки спаивали детей и фотографировали их голыми. В областном УМВД Urа.ru сообщили, что им действительно поступило заявление о спаивании детей. Правоохранители выяснили, что трое взрослых и четверо детей распивали алкоголь. В ходе опроса выяснилось, что в распитии алкоголя участвовали трое мужчин. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.