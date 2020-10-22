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    22 октября 2020, 10:45

    Священник объяснил, что делать при вымогании денег за церковные услуги

    Полина Петрова

    Руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий объяснил, что делать в случае вымогания денег за церковные услуги, не требующие обязательной оплаты.
    Священник объяснил, что делать при вымогании денег за церковные услуги

    «В случаях принуждения выплат за услуги священника нужно немедленно подавать жалобу в письменном виде правящему архиерею. В большинстве случаев, людям бывает чужда структура церкви, и они не понимают, что священник находится в полном каноническом и функциональном подчинении правящего архиерея своей епархии», — процитировало священника РИА ФАН.

    Он отметил, что есть большая разница между торговлей, ценой и добровольными пожертвованиями. Иеромонах подчеркнул, что если кто-то откажет в молитве из-за недостатка платежа, то с этого человека будет снят крест, и он лишится своего сана. По его словам, торговля молитвой является каноническим преступлением.

    Церковный служитель заключил, что в этой сфере не может быть иного источника дохода кроме добровольных пожертвований.