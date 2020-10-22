Священник объяснил, что делать при вымогании денег за церковные услуги

Руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий объяснил, что делать в случае вымогания денег за церковные услуги, не требующие обязательной оплаты.

«В случаях принуждения выплат за услуги священника нужно немедленно подавать жалобу в письменном виде правящему архиерею. В большинстве случаев, людям бывает чужда структура церкви, и они не понимают, что священник находится в полном каноническом и функциональном подчинении правящего архиерея своей епархии», — процитировало священника РИА ФАН.

Он отметил, что есть большая разница между торговлей, ценой и добровольными пожертвованиями. Иеромонах подчеркнул, что если кто-то откажет в молитве из-за недостатка платежа, то с этого человека будет снят крест, и он лишится своего сана. По его словам, торговля молитвой является каноническим преступлением.

Церковный служитель заключил, что в этой сфере не может быть иного источника дохода кроме добровольных пожертвований.