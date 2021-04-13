Священник не оценил шутку Урганта про изгнание бесов

Профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов обсудил с Daily Storm шутку телеведущего Ивана Урганта об изгнании бесов.

«Сейчас бесов изгоняют черт знает как. Был случай, кстати, когда из человека неправильно изгнали беса и бес вышел наполовину. И человек с торчащим бесом поехал в автобусе, встал у окна — продуло беса», — сказал Ургант.

По словам Митрофанова, как любой профессиональный шутник, Ургант касается таких областей, где шутка может оказаться неуместной.

«Поэтому данную шутку я комментировать не могу, могу только пожелать ему того, чтобы он шутил более обоснованно по поводам, которые он может лучше себе представить, ведя тот образ жизни, который ведет», — заметил собеседник издания.