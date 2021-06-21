Священник назвал преступлением отказ коллег соблюдать ковидные меры

В Санкт-Петербурге священник выступил с критикой других представителей духовенства, которые не соблюдают меры безопасности. Он считает, что это неуважение к прихожанам, самодурство и преступление.

«Во многих храмах на Троицу совсем забили на антиковидные меры, несмотря на значительное стечение людей. Не могу понять такого вредительского отношения к собственным прихожанам», — написал священник Павел Островский в Instagram.

Он понимает, что есть прихожане, которые не соблюдают меры безопасности, но есть те, для которых ношение масок и соблюдение дистанции жизненно необходимы. Павел Островский задался вопросом, почему священники игнорируют их мнение.

«У нас, к примеру, на приходе есть три человека, находящиеся на последней стадии онкологии. Они постоянно ходят в храм и причащаются, радуясь тому, что мы служим на улице, соблюдаем дистанцию, обязываем всех надевать маски и причащаем каждого отдельной ложечкой», — добавил он.

Священник не понимает, в чем заключается любовь к ближнему, если представитель духовенства ставит свое дилетантское мнение выше указания компетентных людей и выше жизни прихожан. Павел Островский назвал отказ соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавируса самодурством и преступлением.